Путин поручил ОКР и Минспорту сделать предложения по участию россиян в ОИ

Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету РФ разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа этого года.
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