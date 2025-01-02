Короткая продолжительность сна после беременности связана с повышенным риском метаболического синдрома

Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что постоянная короткая продолжительность сна как во время беременности, так и в течение двух-семи лет после родов увеличивает риск развития метаболического синдрома.
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