Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Да уж, проституция существует с древнего Рима...)) =((("Вернуть утерянно...
  • Анатолий Анатольев
    Такие не должны жить!!! И род ее ОПОЗОРИТЬ!Сотрудники ФСБ за...
  • карла карлова
    Этого упитанного урода надо отправить добывать уран на пользу России.Учитель элитной м...

Глава Крыма Аксенов доложил Путину о разрушениях после «шторма века»

Глава Крыма Аксенов доложил Путину о разрушениях после «шторма века»

Глава республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину об ущербе, который был нанесен республике «штормом века» , охватившим весь юг России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Сейчас показали в новостях еще одну куйывскую силиконовую муклу с губишками-пельмешками от уха до уха!) Она даже шевелить ими не может, только комки силикона перекатываются из стороны в сторону) Так вот ЭТО чудо объявилО себя ведьмой, наславшей шторм на Крым и стало требовать оплаты с зеблановой кодлы...)😀
Ответить
13 час.
лина любимцева
Восстановят без вас, не волнуйтесь так сильно.
Ответить
13 час.
лл
лина любимцева
Да, только что показывали эту чуду по России 1, в программе &quot;60 минут&quot;...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх