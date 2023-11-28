Глава Крыма Аксенов доложил Путину о разрушениях после «шторма века»

Надежда

Сейчас показали в новостях еще одну куйывскую силиконовую муклу с губишками-пельмешками от уха до уха!) Она даже шевелить ими не может, только комки силикона перекатываются из стороны в сторону) Так вот ЭТО чудо объявилО себя ведьмой, наславшей шторм на Крым и стало требовать оплаты с зеблановой кодлы...)😀