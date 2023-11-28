Глава республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину об ущербе, который был нанесен республике «штормом века» , охватившим весь юг России.
Глава Крыма Аксенов доложил Путину о разрушениях после «шторма века»
Комментарии
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Надежда
Сейчас показали в новостях еще одну куйывскую силиконовую муклу с губишками-пельмешками от уха до уха!) Она даже шевелить ими не может, только комки силикона перекатываются из стороны в сторону) Так вот ЭТО чудо объявилО себя ведьмой, наславшей шторм на Крым и стало требовать оплаты с зеблановой кодлы...)😀
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13 час.
лина любимцева
Восстановят без вас, не волнуйтесь так сильно.
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13 час.
лл
лина любимцева
Да, только что показывали эту чуду по России 1, в программе "60 минут"...
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13 час.
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