Надежда Бабкина отметила рост интереса молодежи к русским народным песням

+ A — Бабкина: российская молодежь вдоволь насмотрелась на западную культуру Надежда Бабкина, народная артистка РФ и художественный руководитель Московского театра «Русская песня», рассказала, что современная российская молодежь переживает период отрезвления от западной культуры, все чаще обращая свой взор к богатому наследию русской народной песни.
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