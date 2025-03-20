Надежда Бабкина отметила рост интереса молодежи к русским народным песням

+ A — Бабкина: российская молодежь вдоволь насмотрелась на западную культуру Надежда Бабкина, народная артистка РФ и художественный руководитель Московского театра «Русская песня», рассказала, что современная российская молодежь переживает период отрезвления от западной культуры, все чаще обращая свой взор к богатому наследию русской народной песни.