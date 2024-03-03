«Вашингтон» отправил Кузнецова на драфт отказов НХЛ

В начале февраля форвард начал прохождение программы помощи.фото: nhl.com--> «Вашингтон Кэпиталз» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов в день возвращения после программы помощи игрокам, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
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