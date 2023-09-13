Спички - не игрушка

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Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Воскресное чтиво. букв и цифр много. псевдокрасным не понять. Путин и Сталин. Они одинаково судьбоносно оказались в нужном месте, в нужное время в похожих периодах истории нашей Страны.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
&quot;назвать президента В. В. Путина самым лучшим, результативным, умным ... &quot;. Да, лизнул так лизнул. Ну прямо настоящая комсомолка, а не Путин.  И второе. Нужно быть полным дебилом, что бы корить Сталина за &quot;прелести жизни&quot; во время подъема индустриализации страны. На хрена нужна была бы индустриализация, если можно было обойтись без этих &quot;прелестей&quot;, тем более в аграрной стране. В стране полностью во вражеском окружении. Это не сейчас.
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14 час.
Владимир Аверков
статейка никудышняя...дочитал до фразы,что Путину досталась страна в ситуации,хуже.чем досталась Сталину и бросил-это полная брехня...Сталин был куда более решителен и прозорлив,чем &quot;гарант&quot; всего и вся,которого все,кому не лень обманывают...вот и вся разница,как говорила баба Клава-&quot;один имеет,а другой дразнится&quot;...
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14 час.

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