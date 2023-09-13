Воскресное чтиво. букв и цифр много. псевдокрасным не понять. Путин и Сталин. Они одинаково судьбоносно оказались в нужном месте, в нужное время в похожих периодах истории нашей Страны.
Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Б
"назвать президента В. В. Путина самым лучшим, результативным, умным ... ". Да, лизнул так лизнул. Ну прямо настоящая комсомолка, а не Путин. И второе. Нужно быть полным дебилом, что бы корить Сталина за "прелести жизни" во время подъема индустриализации страны. На хрена нужна была бы индустриализация, если можно было обойтись без этих "прелестей", тем более в аграрной стране. В стране полностью во вражеском окружении. Это не сейчас.
Ответить
14 час.
Владимир Аверков
статейка никудышняя...дочитал до фразы,что Путину досталась страна в ситуации,хуже.чем досталась Сталину и бросил-это полная брехня...Сталин был куда более решителен и прозорлив,чем "гарант" всего и вся,которого все,кому не лень обманывают...вот и вся разница,как говорила баба Клава-"один имеет,а другой дразнится"...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии