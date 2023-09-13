Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

АБ

Александр Б

"назвать президента В. В. Путина самым лучшим, результативным, умным ... ". Да, лизнул так лизнул. Ну прямо настоящая комсомолка, а не Путин. И второе. Нужно быть полным дебилом, что бы корить Сталина за "прелести жизни" во время подъема индустриализации страны. На хрена нужна была бы индустриализация, если можно было обойтись без этих "прелестей", тем более в аграрной стране. В стране полностью во вражеском окружении. Это не сейчас.