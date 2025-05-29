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Военное обозрение

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Кабмин Мерца пытается водить Россию за нос: «вместо поставок Украине Taurus профинансируют создание дальнобойных дронов»

Кабмин Мерца пытается водить Россию за нос: «вместо поставок Украине Taurus профинансируют создание дальнобойных дронов»

Речь идёт в том числе о БПЛА Flamingo.

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