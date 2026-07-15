ВС РФ «Ланцетами» уничтожили безэкипажные катера в Черном море

Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись, на которой зафиксировано поражение группы безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Чёрном море с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии