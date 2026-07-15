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Аргументы и Факты

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ВС РФ «Ланцетами» уничтожили безэкипажные катера в Черном море

ВС РФ «Ланцетами» уничтожили безэкипажные катера в Черном море

Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись, на которой зафиксировано поражение группы безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Чёрном море с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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