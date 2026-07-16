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Русская весна

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Зеленский продолжает чистку верхушки: уволены главы Киева, Киевской и Николаевской областей

Зеленский продолжает чистку верхушки: уволены главы Киева, Киевской и Николаевской областей

Зеленский продолжает чистку верхушки: уволены главы Киева, Киевской и Николаевской областей. После смены кабинета министров Зеленский уволил главу Киевской городской и областной военных администраций Ткаченко и Калашника, а также главу Николаевской ОВА Кима.

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