Зеленский продолжает чистку верхушки: уволены главы Киева, Киевской и Николаевской областей. После смены кабинета министров Зеленский уволил главу Киевской городской и областной военных администраций Ткаченко и Калашника, а также главу Николаевской ОВА Кима.