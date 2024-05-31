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«Подбирать ребенку родителей нужно исходя из его потребностей»

«Подбирать ребенку родителей нужно исходя из его потребностей»

Реформа системы детских домов, запущенная 10 лет назад, постепенно дает свои результаты, рассказала в интервью «Известиям» президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

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