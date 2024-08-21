БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Уникальное и не имеющее аналогов в отечественной истории уголовное дело против бывшего командира 58-й армии генерала Ивана Попова сделало очередной немыслимый кульбит после того, как стало известно, что одна из ключевых улик в отношении экс-командующего была подделана.

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Комментарии
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Юрий Астахов
Назначено ли расследование это подлога? Тут и статья о клевете присутствует. Где прокуроры? Или тоже в доле?
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4 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Может это и к лучшему, что посадили. А то удрали бы его как Пригожина. Не было бы счастья, да не счастье помогло.
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3 час.
Семен Демин
Теперь надо сажать тех, кто подделал подпись Попова. Заодно и следователей с прокурорами и судьями, которые вовремя не провели экспертизу, хотя это элементарное следственное действие.
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53 мин.

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