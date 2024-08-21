ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

Юрий Астахов Назначено ли расследование это подлога? Тут и статья о клевете присутствует. Где прокуроры? Или тоже в доле?

ПП Петр Петрович Канаев Может это и к лучшему, что посадили. А то удрали бы его как Пригожина. Не было бы счастья, да не счастье помогло.