Захарова: ждем гневную отповедь ОБСЕ из-за обысков за сотрудничество со СМИ РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений о предстоящих обысках в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ, заявила, что ожидает от ОБСЕ "гневную отповедь американским властям за откат от демократии".
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