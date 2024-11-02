Метки в грудной клетке: локальная химиотерапия станет безопаснее

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают эффективную методику локальной химиотерапии, более безопасную, при которой препарат подводится непосредственно к пораженному органу и не попадает в здоровые ткани.
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