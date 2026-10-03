Рэпер L’One хочет заключить мировое соглашение с Российским авторским обществом

Вадим Скрябин/ТАСС Рэпер L’Оne (Леван Горозия) намерен заключить мировое соглашение с Российским авторским обществом (РАО) по иску о взыскании более 3,5 млн рублей.
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