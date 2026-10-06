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Россияне сохраняют лидерство среди иностранных туристов в Египте

Турпоток из России в Египет за первые девять месяцев вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма и древностей страны Шериф Фатхи.

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