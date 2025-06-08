В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский

Леонтий Букштейн

Нынешний лидер Казахстана с окаменевшим лицом, когда речь идёт о России, видимо, считает себя очень хитрым. Но даже я, непрофессионал, вижу его лицемерие, его холодные глаза. Я наблюдал, с каким лицом он ходил по Красной площади 9 мая... К такому "другу" лучше не поворачиваться спиной. Лыбится Путину, а за его спиной якшается с заклятыми врагами России. Раньше это называлось " дуньки просятся в европу". остается только имя поменять. Они-то там ами и на фиг не нужны, но европе нужно гадить России. И теперь - с помощью казахских деятелей.