Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества, который будет действовать в 2025–2026 годах.
В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Нынешний лидер Казахстана с окаменевшим лицом, когда речь идёт о России, видимо, считает себя очень хитрым. Но даже я, непрофессионал, вижу его лицемерие, его холодные глаза. Я наблюдал, с каким лицом он ходил по Красной площади 9 мая... К такому "другу" лучше не поворачиваться спиной. Лыбится Путину, а за его спиной якшается с заклятыми врагами России. Раньше это называлось " дуньки просятся в европу". остается только имя поменять. Они-то там ами и на фиг не нужны, но европе нужно гадить России. И теперь - с помощью казахских деятелей.
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