Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский

В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский

Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества, который будет действовать в 2025–2026 годах.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Нынешний лидер Казахстана с окаменевшим лицом, когда речь идёт о России, видимо, считает себя очень хитрым. Но даже я, непрофессионал, вижу его лицемерие, его холодные глаза. Я наблюдал, с каким лицом он ходил по Красной площади 9 мая... К такому &quot;другу&quot; лучше не поворачиваться спиной. Лыбится Путину, а за его спиной якшается с заклятыми врагами России. Раньше это называлось &quot; дуньки просятся в европу&quot;. остается только имя поменять. Они-то там ами и на фиг не нужны, но европе нужно гадить России. И теперь - с помощью казахских деятелей.
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