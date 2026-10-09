ММТП и МБТ нарастили перевалку на фоне перераспределения экспортных потоков

Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал, входящие в логистический холдинг «Портовый Альянс», подвели итоги производственной деятельности в сентябре 2026 года.
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