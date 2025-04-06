Паша Техник проводил беседы с детьми о вреде наркотиков в Нижнем Новгороде

Перед смертью рэпер Паша Техник приезжал в Нижний Новгород в декабре 2024 года. Здесь он проводил беседы о вреде наркотиков с подопечными социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Улыбка», рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.