Паша Техник проводил беседы с детьми о вреде наркотиков в Нижнем Новгороде

Перед смертью рэпер Паша Техник приезжал в Нижний Новгород в декабре 2024 года. Здесь он проводил беседы о вреде наркотиков с подопечными социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Улыбка», рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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