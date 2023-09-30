Назван способ поставить на место платежеспособного должника по алиментам

Майя Maja Какие? Сделаться инвалидом? Так дороже встанет документы покупать, тем самым отягчить свою участь еще одной статьей УК. Да еще и на штрафах разорится можно))

Элина Морозова Для некоторых главное нагадить бывшей любой ценой. А то не дай бог она на их жалкие алименты будет в шубах и бриллиантах на курорты кататься.