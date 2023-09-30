ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Назван способ поставить на место платежеспособного должника по алиментам

Назван способ поставить на место платежеспособного должника по алиментам

Адвокат Феттер: добиться алиментов от должника можно активными действиями Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.

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Комментарии
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Майя Maja
Какие? Сделаться инвалидом? Так дороже встанет документы покупать, тем самым отягчить свою участь еще одной статьей УК. Да еще и на штрафах разорится можно))
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9 час.
Элина Морозова
Для некоторых главное нагадить бывшей любой  ценой. А то не дай бог она на  их жалкие алименты   будет в шубах и бриллиантах на курорты кататься.
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8 час.
Майя Maja
Ну тогда пусть с Законом бодаются.
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8 час.

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