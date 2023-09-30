Адвокат Феттер: добиться алиментов от должника можно активными действиями Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.
Назван способ поставить на место платежеспособного должника по алиментам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Какие? Сделаться инвалидом? Так дороже встанет документы покупать, тем самым отягчить свою участь еще одной статьей УК. Да еще и на штрафах разорится можно))
Ответить
9 час.
Элина Морозова
Для некоторых главное нагадить бывшей любой ценой. А то не дай бог она на их жалкие алименты будет в шубах и бриллиантах на курорты кататься.
Ответить
8 час.
Майя Maja
Ну тогда пусть с Законом бодаются.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии