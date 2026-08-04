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Аргументы недели

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Военнослужащий открыл огонь под Севастополем: есть погибшие и раненые

Военнослужащий открыл огонь под Севастополем: есть погибшие и раненые

По информации губернатора Михаила Развожаева, трагедия произошла в селе Хмельницком. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.

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