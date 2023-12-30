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Закон, порядок, государство

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Расчеты ракетных комплексов Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по назначенным целям

Расчеты ракетных комплексов Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по назначенным целям

Боевые расчёты прибыли в назначенный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе по назначенным целям.

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