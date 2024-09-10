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«Ростех» разработает ракету для противотанковых ракетных комплексов

«Ростех» разработает ракету для противотанковых ракетных комплексов

К разработке облегченной управляемой ракеты 9М134 для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) приступили в Тульском конструкторском бюро приборостроения, которое входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

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