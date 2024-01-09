В Балакове простятся с погибшим в СВО Алексеем Шмелёвым

В Саратовской области завтра похоронят одного из местных бойцов, отдавшего жизнь на Донбассе.В Балакове простятся с погибшим военнослужащим Алексеем Шмелёвым, написал в Telegram глава района Сергей Грачёв.
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