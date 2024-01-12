Биатлонистки из ХМАО проиграли командную гонку на Чемпионате России

В Чайковском на Чемпионате России по биатлону женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа, считавшаяся фаворитом, проиграла командную гонку соперницам из Свердловской области, которые стали чемпионками страны.
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