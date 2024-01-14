Выплатят ли компенсации продавцам сгоревшего Wildberries: компания дала официальный ответ

Рассказываем, выплатят ли компенсации продавцам сгоревшего Wildberries.В свете недавнего пожара, который повлек за собой значительные убытки для продавцов на маркетплейсе, Wildberries анонсировала готовность к началу выплат компенсаций.
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