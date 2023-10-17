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Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Председатель СК РФ затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

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