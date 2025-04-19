Лунный календарь садовода и огородника: советы и рекомендации на неделю с 21 по 27 апреля 2025 года Юлия ЧелкановаЛунный календарь — это важный инструмент для садоводов и огородников, который помогает оптимизировать уход за растениями и повысить урожай.