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Культуромания

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Картина Георга Базелица продана на Frieze Seoul за €1 млн

Картина Георга Базелица продана на Frieze Seoul за €1 млн

Третий выпуск арт-ярмарки Frieze Seoul, прошедшей в сентябре в Сеуле, подводит итоги работы. Одной из главных продаж на смотре стала картина Георга Базелица, ушедшая со стенда мегагалереи Thaddaeus Ropac за €1 млн.

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