Картина Георга Базелица продана на Frieze Seoul за €1 млн

Третий выпуск арт-ярмарки Frieze Seoul, прошедшей в сентябре в Сеуле, подводит итоги работы. Одной из главных продаж на смотре стала картина Георга Базелица, ушедшая со стенда мегагалереи Thaddaeus Ropac за €1 млн.
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