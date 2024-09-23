Картина Георга Базелица продана на Frieze Seoul за €1 млн

Третий выпуск арт-ярмарки Frieze Seoul, прошедшей в сентябре в Сеуле, подводит итоги работы. Одной из главных продаж на смотре стала картина Георга Базелица, ушедшая со стенда мегагалереи Thaddaeus Ropac за €1 млн.