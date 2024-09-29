В своём блоге на YouTube Александр Меркурис, эксперт из Великобритании, высказал мнение, что для прекращения конфликта на Украине необходимо, чтобы Запад и Киев признали нейтральный статус этой страны и отказались от стремления вступить в НАТО.
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