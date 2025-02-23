Песков назвал общение Владимира Путина и Дональда Трампа «многообещающим»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что передача информации между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, представляет собой обмен мнениями между двумя выдающимися лидерами.