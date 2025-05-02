Как выбрать видеорегистратор и не пожалеть о потраченных деньгах

Эти несложные рекомендации по видеорегистраторам значительно облегчат выбор подходящего устройства. Объективы и диафрагма автомобильного видеорегистратора Современные бренды стали активнее делиться техническими характеристиками видеорегистраторов, особенно параметрами объектива, включая важную характеристику — диафрагму, обозначаемую буквой F.
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