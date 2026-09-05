Дело о загадочном исчезновении семьи Усольцевых обрастает новыми деталями

СК продлил расследование исчезновения семьи в Кутурчинском Белогорье, но масштабные поиски пока не возобновят Почти год назад в Кутурчинском Белогорье Красноярского края исчезла семья Усольцевых: Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина.