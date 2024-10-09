Директора «наливаек» в Петрозаводске наказали за ночную продажу пива

Руководитель торговых точек пытался доказать, что может торговать алкоголем ночью – не вышло Петрозаводский городской суд подтвердил решения мирового судьи о наложении штрафа за продажу пива в ночное время.
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