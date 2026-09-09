Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий руководства управляющей компании в Московской области

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий руководства управляющей компании в Московской области

В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале вновь сообщалось, что одна из управляющих компаний в городе Домодедово взяла под управление многоквартирный дом благодаря фиктивным документам о собрании собственников.

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