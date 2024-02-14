Начальник Объединённого штаба ОДКБ назвал приоритеты организации на 2024 год

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков провёл брифинг на тему «Основные задачи совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год».
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