Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

Образовательное учреждение возведут с помощью инвесторов В скором времени в Нижегородском районе Москвы в рамках программы стимулирования создания новых рабочих мест появится еще одна новая и современная большая школа.
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