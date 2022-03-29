Зажатых в автомобиле участников аварии вызволили уссурийские спасатели

Зажатых в автомобиле участников аварии вызволили уссурийские спасатели

В Уссурийске на улице Пушкина произошло ДТП, где автомобиль столкнулся с деревом. В результате три человека оказались зажатыми в салоне.

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