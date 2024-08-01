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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Артюхин: «В «Амур» вбухиваются большие деньги. Есть вопросы к руководителям, почему задачи не выполняются»

– Ожидаете ли вы прорыва от «Амура» в новом сезоне? – Хотелось бы, чтобы команды Дальнего Востока выходили на высокий уровень.

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