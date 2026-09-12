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JYSK приостановил работу магазинов в Запорожье и Сумах

JYSK приостановил работу магазинов в Запорожье и Сумах

Международная сеть JYSK временно приостановила работу магазинов в ТЦ «Амстор» в Запорожье и ТЦ «Мануфактура» в Сумах.

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