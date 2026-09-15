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Пронедра

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Европа сидит на «газовой игле» с пустыми хранилищами

Европа сидит на «газовой игле» с пустыми хранилищами Запасы газа в подземках ЕС перевалили за 68%. Звучит неплохо? Только если не знать контекст.

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