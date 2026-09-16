BYD представил мощные купе и универсал: премьера Fang Cheng Bao Formula S и GT

Купе Fang Cheng Bao Formula S и универсал Formula S GT имеют одинаковое техническое оснащение. Цены на автомобили стартуют соответственно с отметок 189 900 юаней и 219 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 2,38 и 2,76 млн рублей.
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