BYD представил мощные купе и универсал: премьера Fang Cheng Bao Formula S и GT

Купе Fang Cheng Bao Formula S и универсал Formula S GT имеют одинаковое техническое оснащение. Цены на автомобили стартуют соответственно с отметок 189 900 юаней и 219 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 2,38 и 2,76 млн рублей.