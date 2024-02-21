45 000 погибших: что известно о потерях России в Украине за два года войны

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Ольга Ившина Должность, Русская служба Би-би-си На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.