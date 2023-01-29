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Троц о победе «Вашингтона» в 2018-м: «Панарин попал в штангу, мы обыграли «Коламбус» во 2-м овертайме, и я сказал тренерам: «Теперь мы возьмем Кубок Стэнли». Я просто знал»

Барри Троц поделился воспоминаниями о победе в Кубке Стэнли во главе «Вашингтона». «Мы дважды проиграли в овертайме «Коламбусу» [в первом раунде в 2018 году], а затем победили в третьем матче во втором овертайме.

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