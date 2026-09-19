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The Eurasia Daily news agency

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Dmitriev accused the BBC of trying to undermine Western civilization from the inside

Dmitriev accused the BBC of trying to undermine Western civilization from the inside

Kirill Dmitriev, the Special Representative of the President of the Russian Federation for investment and economic cooperation with foreign countries, the head of the RDIF, accused the BBC broadcasting Corporation of undermining Western civilization from the inside.

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