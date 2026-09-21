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Не сумев сорвать российские выборы, враги готовят почву для непризнания новой Думы

Не сумев сорвать российские выборы, враги готовят почву для непризнания новой Думы

Обращаясь к согражданам перед началом голосования на выборах в Государственную думу, Владимир Путин особо подчеркнул значение нынешней кампании как демонстрации единства страны и устойчивости ее государственных институтов.

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