Не сумев сорвать российские выборы, враги готовят почву для непризнания новой Думы

Обращаясь к согражданам перед началом голосования на выборах в Государственную думу, Владимир Путин особо подчеркнул значение нынешней кампании как демонстрации единства страны и устойчивости ее государственных институтов.
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