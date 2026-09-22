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Царьград

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Мать купила сыну мотоцикл: штраф 50 тысяч и конфискация

Мать купила сыну мотоцикл: штраф 50 тысяч и конфискация

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жительницу Даурии, купившую 13-летнему сыну мотоцикл Racer, на котором тот сбил шестилетнего ребёнка, и постановил конфисковать транспортное средство.

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