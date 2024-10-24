В Коми прокуратура начала проверку из-за разлива нефти на гектаре леса

Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Примерная площадь загрязнения составила около гектара, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.
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