НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Украинская биатлонистка Журавок о работе в России: «Я сделала свой выбор осознанно и не жалею о нем. Сегодня я там, где меня ценят»

Украинская биатлонистка Юлия Журавок  объяснила, почему решила жить в России. Ранее спортивная школа «Катай технично» из Московской области представила 31-летнюю Журавок в качестве нового тренера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии