Новосибирский пульмонолог рассказала жителям о болезни молодых курильщиков

Показатель курящих людей в Новосибирской области выше среднероссийского.Главный пульмонолог Новосибирской области рассказала жителям региона, что основными заболеваниями, которые поражают курящих, являются хроническая обструктивная болезнь лёгких и облитерирующий бронхиолит.
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