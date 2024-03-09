Россиянам рассказали о проблемах с вкладами под высокие проценты

Нередко россияне получают от банков заманчивые предложения о вкладах с очень высокими процентами. Однако не стоит доверчиво бежать за денежной "морковкой": в таких предложениях скрывается немало подводных камней.
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